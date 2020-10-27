AK Parti Kastamonu eski İl Başkanı Uluay'ın engelli kızı, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
27.10.2020 21:26 | Güncelleme: 27.10.2020 22:08
AK Parti Kastamonu eski İl Başkanı Avukat Halil Uluay'ın bedensel engelli kızı Ayşenur Uluay, koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
AK Parti Kastamonu eski İl Başkanı Avukat Halil Uluay, eşi ve bedensel engelli kızı Ayşenur Uluay'a yaklaşık 2 hafta önce koronavirüs teşhisi konuldu.
12 GÜNLÜK YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ
Halil Uluay ve eşi tedavinin ardından sağlığına kavuşurken, kızları Ayşenur durumunun ağırlaşması üzerine Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisine alındı. 12 günlük yaşam mücadelesinin ardından Ayşenur'un hayatını kaybettiği belirtildi.