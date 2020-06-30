Son Dakika: AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun yeni tip koronavirüs testi pozitif çıktı

Son dakika: AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı. Bugün Meclis'te oy kullanan Akbaşoğlu'nun durumunun iyi olduğu öğrenildi. Çevresinde olan ve temas kurduğu personele yapılan koronavirüs testleri ise negatif çıktı.

30.06.2020 17:04 | Son Güncelleme: 30.06.2020 17:49

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı. Akbaşoğlu bugün TBMM'ye gelip oyunu kullandı. Habertürk'ün aktardığına göre, tedavisine başlanan Akbaşoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu ve AK Parti Genel Merkezi tarafından sürecin takip edildiği bildirildi.

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CHP'Lİ ÖZEL'DEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel genel kurulda yaptığı açıklamada "Sayın Akbaşoğlu'nun sağlık durumuyla ilgili olumsuz bir haber aldık geçmiş olsun diyoruz, acil şifalar diliyoruz yakından takip ediyoruz " diye konuştu.

5 GÜN ÖNCE BAKAN KASAPOĞLU'YLA GÖRÜŞTÜ

Öte yandan Emin Akbaşoğlu, 5 gün önce Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasaoğlu'yla görüşmüştü. Akbaşoğlu, görüşmeye dair fotoğrafları da Twitter hesabından paylaşmıştı.

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