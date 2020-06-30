Son Dakika: AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun yeni tip koronavirüs testi pozitif çıktı

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı. Akbaşoğlu bugün TBMM'ye gelip oyunu kullandı. Habertürk'ün aktardığına göre, tedavisine başlanan Akbaşoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu ve AK Parti Genel Merkezi tarafından sürecin takip edildiği bildirildi.

CHP'Lİ ÖZEL'DEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel genel kurulda yaptığı açıklamada "Sayın Akbaşoğlu'nun sağlık durumuyla ilgili olumsuz bir haber aldık geçmiş olsun diyoruz, acil şifalar diliyoruz yakından takip ediyoruz " diye konuştu.

5 GÜN ÖNCE BAKAN KASAPOĞLU'YLA GÖRÜŞTÜ

Öte yandan Emin Akbaşoğlu, 5 gün önce Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasaoğlu'yla görüşmüştü. Akbaşoğlu, görüşmeye dair fotoğrafları da Twitter hesabından paylaşmıştı.