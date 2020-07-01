Son Dakika: AK Parti'den ABD'nin Ayasofya çağrısına yanıt: Dışarıdan birilerinin tavsiye ve çağrılarına ihtiyacımız yoktur

Son dakika: AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, ABD'nin "Ayasofya müze olarak kalsın" çağrısına yanıt verdi. Ayasofya'nın statüsüne dair karar verme yetkisinin sadece Türkiye'nin elinde olduğunu belirten Kurtulmuş, "Dışarıdan birilerinin tavsiye ve çağrılarına ihtiyacımız yoktur" dedi.

01.07.2020 19:10 | Son Güncelleme: 01.07.2020 20:28

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, ABD'nin Ayasofya'nın müze olarak kalması çağrısına, "Dışarıdan birilerinin tavsiye ve çağrılarına ihtiyacımız yoktur" şeklinde yanıt verdi.

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ABD'DEN TARTIŞMA YARATACAK ÇAĞRI

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin Ayasofya'yı yaklaşık 100 yıldır müze olarak yönettiğini anımsatarak, "Türkiye Cumhuriyeti'ne katkıda bulunan inanç geleneklerine ve çeşitli tarihlere saygı sözünün örneği olarak, Türkiye hükümetini, Ayasofya'nın müze statüsünü devam ettirmeye ve burasının herkes için erişilebilirliğinin devamını sağlamaya çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

AK PARTİ'DEN YANIT GECİKMEDİ

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, ABD'nin "Ayasofya müze olarak kalsın" çağrısına yanıt verdi. Kurtulmuş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'nin egemenliğiyle ilgili bir konu olan Ayasofya'nın statüsüne dair karar verme yetkisi sadece Türkiye'nin elindedir. Dışarıdan birilerinin tavsiye ve çağrılarına ihtiyacımız yoktur"

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