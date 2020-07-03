Son Dakika: AFAD: Sakarya'da 13 dakika içinde 3 patlama kaydedildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Sakarya Hendek'teki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamayla ilgili açıklama yaptı ve deprem kayıt cihazlarının 3 güçlü patlama kaydettiğini açıkladı.

AFAD'ın açıklaması şu şekilde:

"MÜDAHALE ÇALIŞMALARI DEVAM ETMEKTEDİR"

"Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan bir havai fişek fabrikasında meydana gelen patlama sonrası AFAD, 112, İtfaiye ve Jandarma ekipleri bölgeye ivedilikle sevk edilmiş olup, yangına müdahale çalışmaları devam etmektedir." denildi.

DEPREM CİHAZLARINDA İLKİ 11:05'TE OLMAK ÜZERE 3 PATLAMA KAYDEDİLDİ

AFAD'ın Hendek bölgesindeki deprem kayıt cihazlarına göre, ilk patlama 11:05'te olmak üzere saat 11:15 ve 11:18'de 3 güçlü patlama kaydedildi.