Bir evden çanta çalan hırsız, sokak ortasında vurulmuş halde bulundu

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Dumlupınar Mahallesi'nde yerde yatan yaralı şahıs ihbarı geldi. Bölgeye gelen polis ekipleri Ömer K. isimli şahsın sırtından tabanca ile yaralandığını tespit etti. Yaralı sağlık ekiplerince Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Ömer K'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

EV SAHİBİNİN ÇIĞLIĞI YAKALATTI

Polis olay yerinde yaptığı incelemede, Ömer K.'ın Suriye uyruklu Ahmet El Hüseyin'in evine girdiğini belirledi. Ahmet El Hüseyin'in karısının çığlık atması sonucunda Ömer K. kaçmaya başladığı daha sonra tabanca ile vurulduğu öğrenildi. Ömer K.'yı vuran kişi ise kaçmayı başardı

Polis Ömer K.'yı yaralayan kişinin kimliğini tespit etme çalışmalarına devam ederken, Ömer K'nın hırsızlık ve yağma suçlarından 16 tane sabıka kaydı olduğu öğrenildi.