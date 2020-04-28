Son Dakika: Koronavirüs salgını sebebiyle duruşmalar 15 Haziran'a kadar ertelendi

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün başkanlığında, Adalet hizmetlerinde koronavirüse karşı alınan tedbirlerle ilgili koordinasyon toplantısının yedincisi video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi. Görüşme sonrasında basın açıklaması yapan Adalet Bakanı Gül, "Koronavirüs tedbirleri kapsamında duruşmaların ertelendiği tarih 15 Haziran'a kadar uzatılmıştır" ifadelerini kullandı.

İşte Gül'ün açıklamalarından öne çıkanlar;

"Tüm tedbirleri titizlikle almaya devam ediyoruz. Adliyelerde yoğunluğu yüzde 95 azalttık. Yargıdaki faaliyetlerin durmasına ilişkin düzenleme yapılmıştı. Dün Cumhurbaşkanımız bu sürenin 15 Haziran'a kadar uzatıldığını duyurdu. Bu tarih salgının gidişine göre öne çekilebilecektir. Tüm bunların virüsün seyri ile ilgili değerlendirilecektir. Virüs esasen hiçbir ideoloji hiçbir ayrım gözetmiyor.

"120 MAHKUMDA KORONAVİRÜS TESPİT EDİLDİ"

4 ayrı cezaevinden 120 tutuklu ve hükümlüye Kovid-19 tanısı konuldu, tamamı hastanelerde tedavi altında, sağlık durumları iyi. Yoğun bakımda bulunan tutuklu ve hükümlü yok.