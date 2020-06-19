Son dakika: Adalar Kaymakamlığı, İBB'nin elektrikli araç başvurusunu reddetti; İmamoğlu'ndan ilk açıklama geldi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Adalar'da atlı faytonların kaldırılmasının ardından yolcu taşımacılığı için kullanılması planlanan 4 ve 14 kişilik kişilik elektrikli araçlara Adalar Kaymakamlığı'ndan izin çıkmadı.

4 VE 14 KİŞİLİK İKİ MODEL VARDI

Geçtiğimiz haftadan itibaren başta Büyükada olmak üzere Heybeliada, Kınalıada ve Burgazada'ya ulaştırılan elektrikli araçlar 4 ve 14 kişilik olarak tasarlanmıştı. Söz konusu araçlarda İstanbulkart'la ödemenin sağlanması planlanıyordu.

İBB'NİN BAŞVURUSUNA RET

Adalar Kaymakamlığı, İBB'nin 60 elektrikli araç kullanımı için yaptığı başvuruyu Karayolları Trafik Kanunu'na uyulmadığı gerekçesiyle reddetti.

Geçtiğimiz günlerde Adalar'da faytonların yerine kullanılması planlanan elektrikli araçların test sürüleri yapılmıştı. Geçtiğimiz haftalarda ise elektrikli araçların gideceği yollardaki alanlar mavi şeritler ile boyanmış ve yolcuların bineceği duraklar hazırlanmıştı.

İMAMOĞLU'NDAN İLK AÇIKLAMA

Gelişmeler yaşandığı esnada Adalar'da bulunan İmamoğlu, konuyla ilgili yaptığı ilk açıklamada "O bir karar değil. Karayollarına uygun vs uyarılar var. Bizim zaten tescil işlemlerimiz devam ediyor" dedi.

İMAMOĞLU, PROTESTO EDİLDİ

Araçların test sürüşü için İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Büyükada'yı ziyaret ediyor. Sabah saatlerinde Büyükada'ya gelen İmamoğlu, Adalar Belediyesi'ne girişi sırasında bir grup tarafından protesto edildi. Atların adada kalmasını isteyen grup çeşitli pankartlar açtı. Otobüs istemediklerini dile getiren vatandaşlar çok sayıda atın birkaç aylık süreçte ahırlarda öldüğünü belirtti.

"275 AİLE PERİŞAN OLDU"

Faytonculuk yapan bir kişi, Adalar Belediyesi'ne girişi sırasında Ekrem İmamoğlu'na seslendi. İmamoğlu ile görüşen vatandaş, "Ekmeğimiz elimizden alındı, 275 aile burada perişan oldu. Ufak tefek sabıkası olanları da işe almıyorlar. Ben faytonumu istiyorum. Benim 6 çocuğum var. Çocuğumun rızkını istiyorum. İllegal bir iş var" şeklinde konuştu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Fayton meselesi şu an kapandı" yanıtını verdi.

"ATLAR BURADA 6 AYDIR HAPSEDİLİYOR"

Atların adalarda kalmasını isteyen Zeynep Alpak ise, "İBB'nin elinde kendi açıkladığı rakamlarla Mart ayında 203 tane at öldü. Çünkü atlar hapsediliyor. Atların hayatının devamını istiyoruz. Atların korunmasını istiyoruz. Otobüs istemiyoruz. Sırf otobüs gelsin diye atlara bakmadılar ve düzeltmediler sistemi. Sistemi kaldırırken atlara ne olacak diye sormuyorlar. Atlar burada 6 aydır hapsediliyor" şeklinde konuştu.