Son Dakika: Ayasofya'nın ibadete açılmasına ilişkin ABD'den ilk açıklama: Hayal kırıklığına uğradık

Ayasofya'nın müze statüsünden çıkarılıp yeniden ibadete açılması kararına ilişkin ABD'den yapılan ilk açıklamada, "Ayasofya'nın statüsünün değiştirilmesi hayal kırıklığı" denildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Danıştay 10. Dairesi'nin kararı sonrası Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla yeniden ibadete açılan Ayasofya ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Türk hükümetinin Ayasofya'nın statüsünü değiştirmesinden dolayı hayal kırıklığına uğradık. Türkiye'nin Ayasofya'nın herkesin erişebileceği bir yer olmaya devam etmesini sağlamak için atacağı adımları öğrenmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz" ifadelerine yer verildi.

AB YÜKSEK TEMSİLCİSİ BORRELL'DEN İLK AÇIKLAMA

Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ise, Danıştay'ın 1934 tarihli Ayasofya'ya müze statüsü kazandıran Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesi kararını "üzücü" bulduklarını dile getirdi.

YUNANİSTAN VE RUSYA DA TEPKİ GÖSTERDİ

Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması kararı sonrası ilk tepki Rusya ve Yunanistan'dan geldi. Yunanistan Kültür Bakanlığı küstah bir açıklama yaparak "Ayasofya kararı bütün uygar dünyaya karşı bir provokasyon" ifadelerini kullandı.

Rus Ortodoks Kilisesi de bir açıklama yaparak, "Ayasofya müzesinin camiye dönüştürülmesi kararından üzüntü duyduk. Karar büyük ayrışmalara yol açabilir" dedi.