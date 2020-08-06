Son Dakika: ABD Başkanı Trump, koronavirüs aşısı için en net tarihi verdi

ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüs aşısının 3 Kasım'da hazır olacağını açıkladı.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle şu ana kadar 712 binden fazla insan hayatını kaybetti, 19 milyonu aşkın insan ölümcül salgına yakalandı. Koronavirüse karşı ilaç ve aşı geliştirme çalışmaları devam ederken müjdeli haber ABD'den geldi.

AŞI İÇİN EN NET TARİHİ VERDİ

Newsradio WTAM radyosunda gerçekleşen programa katılan Trump, koronavirüs aşısına ilişkin soruları yanıtladı. Trump, aşının ABD'de 3 Kasım'da gerçekleşecek başkanlık seçimi öncesi hazır olabileceğini söyledi. Program sunucusu Geraldo Rivera'nın '3 Kasım'dan önce çıkması mümkün mü?' sorusuna ise, "Bunun mümkün olduğunu düşünüyorum. Aşağı yukarı o tarihlerde hazır olur." şeklinde cevap verdi.

Trump, geçtiğimiz günlerde aşıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Rekor bir sürede aşı üretme yolundayız ve çok çok yakın zamanda bu aşının duyurulacağına inanıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

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