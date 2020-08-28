Son Dakika: A Milli Takım'ın Macaristan ve Sırbıstan ile oynayacağı maçlar için aday kadrosu belirlendi

A Milli Takım'ın Macaristan ve Sırbistan ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı. Fenerbahçe'nin yeni transferi Mert Hakan Yandaş, kariyerinde ilk kez Türkiye formasını giymek için davet aldı.

A Milli Takım'a davet edilen oyuncular, 30 Ağustos Pazar günü saat 19.00'da Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak ve çalışmalarını bu tesiste sürdürecek.

A Milliler, Macaristan ile oynayacağı karşılaşma için 2 Eylül'de Türk Hava Yolları'na ait uçakla Sivas'a gidecek. A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ve aday kadrodan bir futbolcu, aynı gün saat 17.30'da Yeni 4 Eylül Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek. Ay-Yıldızlılar, Macaristan maçı öncesindeki son çalışmasını saat 18.00'de bu statta gerçekleştirecek.

İLK RAKİP MACARİSTAN

Türkiye-Macaristan karşılaşması 3 Eylül Perşembe günü Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak. Saat 21.45'te başlayacak maç, TRT 1'den canlı yayınlanacak.

A Milli Takım, Sırbistan ile deplasmanda oynayacağı karşılaşma için 5 Eylül Cumartesi günü saat 11.00'de Sivas'tan Belgrad'a geçecek. A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, bir futbolcusuyla birlikte aynı gün saat 19.30'da (TSİ 20.30) maçın oynanacağı Rajko Mitic Stadı'nda bir basın toplantısı düzenleyecek. A Milli Takım, Sırbistan maçının son provasını saat 20.00'de (TSİ 21.00) bu stadyumda yapacak.

SIRBİSTAN MAÇI 6 EYLÜL'DE

Sırbistan ile Türkiye arasında 6 Eylül Pazar günü saat 20.45'te (TSİ 21.45) oynanacak müsabaka, TRT 1'den naklen yayınlanacak.

A Milli Takım kafilesi, Sırbistan maçının hemen ardından Türk Hava Yolları'na ait uçakla Belgrad'dan İstanbul'a dönecek.

İşte Milli Takım'ın aday kadrosu;