Babası ve amcasının katilini 8 yıl sonra öldürdü

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, 8 yıl önce Atakan ve Atalay Keleş kardeşleri öldüren Ersin Aydoğan (47), ilçe merkezinde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Ersin Aydoğan'ı vuran kişinin ise öldürdüğü Atakan Keleş'in oğlu Devrim Keleş olduğu öğrenildi.

Olay, Ereğli ilçesi Müftü Mahallesi sahil bandı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, cezaevinden izinli olarak çıkan 37 yaşındaki Ersin Aydoğan'ı takibe alan Devrim Celal K., sahilde silahını çekerek şahsa kurşun yağdırdı. Bankta oturan husumetlisinin kafasına ve vücuduna defalarca ateş eden zanlı, olay yerine gelen polis ekiplerine uzun süre teslim olmadı.

ELİNDE SİLAHLA VATANDAŞA KORKU DOLU ANLAR YAŞATTI

Elinde cinayet silahı ile sahilde dolaşan ve polisleri kendisini öldürmekle tehdit edip yaklaşmamalarını isteyen Devrim Celal K., vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. Sahilde bir süre silahla gezen zanlı, yaklaşık 15 dakika sonra polislere silahını vererek teslim oldu. Cinayet zanlısı olay yerinden zabıta aracına bindirilerek emniyete götürülürken, polis cinayette kullanılan silaha da el koydu. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri, ağır yaralanan Ersin Aydoğan'ın öldüğünü belirledi. Aydoğan'ın cenazesi, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından otopsi için Kdz. Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

8 YIL ÖNCEKİ CİNAYETİN İNTİKAMINI ALDI

İddiaya göre 2012 yılında bar işletmecileri Ersin Aydoğan ve ağabeyi Hüseyin Aydoğan ile Atalay ve Atakan K. kardeşler arasında kavga çıktı. Çıkan kavgada Ersin ve Hüseyin Aydoğan kardeşler, silahla Atalay ve Atakan K. kardeşleri vurarak öldürdü. Devrim Celal K.'nin öldürülen babası Atakan ile amcası Atalay'ın intikamını almak için cinayeti işlediği ifade edildi.

Savcılığın olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.