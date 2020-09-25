Son Dakika: 6-8 Ekim olaylarıyla ilgili 7 HDP'li vekil hakkında fezleke düzenlenecek

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 37 kişinin hayatını kaybettiği, 761 kişinin yaralandığı 6-8 Ekim olaylarıyla ilgili, halen HDP milletvekili olan 7 kişi hakkında fezleke düzenleneceğini duyurdu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, ülke genelinde "Kobani" olayları olarak bilinen terör amaçlı eylemlerde, PKK/KCK terör örgütü sözde örgüt yöneticileri, örgütün gençlik yapılanması, kadın yapılanması ve şehir silahlı yapılanması ile HDP MYK üyeleri ve eş başkanları tarafından, sosyal medya hesapları ile terör örgütünün bazı yayın organlarında halka sokağa çıkıp terör eylemleri gerçekleştirmeleri yönünde çağrılar yaptığı hatırlatıldı.

7 İLDE OPERASYON BAŞLATILDI

Bu kapsamda, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Ankara merkezli 7 ilde, 82 şüphelinin gözaltına alınmasına karar verildi, 20 şüpheli gözaltına alındı.

61 ŞÜPHELİNİN YURT DIŞINDA OLDUĞU BELİRLENDİ

Başsavcılığın açıklamasında, yakalanamayan 61 şüphelin bir kısmının PKK/KCK terör örgütünün dağ kadrosunda yer aldıkları ve yurt dışında olduklarının tespit edildiği belirtildi. Bu şüpheliler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yakalama emri çıkarılması talebinde bulunacağı ifade edildi. Yurt içinde olduğu anlaşılan bir şüphelinin yakalanması için de çalışmaların devam ettiği bildirildi.

7 VEKİL İÇİN FEZLEKE HAZIRLANACAK

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, 6-8 Ekim 2014'te düzenlenen eylemlerle ilgili halen milletvekili olan 7 isim hakkında fezleke düzenleneceği belirtilirken, açıklamada "Olay tarihlerinde Halkların Demokratik Partisi MYK üyesi olan ve halen HDP milletvekili oldukları anlaşılan 7 kişi hakkında, Anayasa'nın 83. Maddesi gereğince aynı soruşturma kapsamında milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılması talebiyle Fezleke düzenlenecektir" ifadelerine yer verildi.