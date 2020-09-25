Son Dakika: 6-7 Ekim olayları soruşturmasında HDP'li isimler için de gözaltı kararı verildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kobani bahanesiyle 2014'te düzenlenen eylemlere ilişkin soruşturma kapsamında 7 ilde 82 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. 6-7 Ekim'in faillerine yönelik operasyonda, dönemin HDP MYK üyeleri gözaltına alındı. Gözaltı kararı verilenler arasında Sırrı Süreyya Önder, Altan Tan, Emine Ayna, Ayla Akat Ata ile Ayhan Bilgen de bulunuyor.

18 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Terörle mücadele ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında eski milletvekili ve HDP'li Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, eski HDP milletvekilleri Ayla Akat Ata, Sırrı Süreyya Önder, Altan Tan, Nazmi Gür, Emine Beyza Üstün, Emine Ayna, MYK üyesi Alp Altınörs ile mevcut ve eski HDP yöneticilerinin bulunduğu öğrenildi.

SIRRI SÜREYYA GÖZALTINA ALINDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, 2014'teki Kobani bahanesiyle düzenlenen eylemlere ilişkin soruşturması kapsamında, eski HDP milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Aksaray'da gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, hakkında yakalama kararı çıkarılan eski HDP milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in, Aksaray'da bir otelde olduğunu belirledi.

Otele giden ekipler, Önder'i gözaltına aldı. Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen Önder, Ankara'ya gönderildi.