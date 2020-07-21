Süt sağarken elektrik akımına kapılan şahıs, hayatını kaybetti
Malatya'da süt sağmak için makineyi çalıştıran bir kişi elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.
21.07.2020 23:35 | Son Güncelleme: 22.07.2020 01:16
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Yaka Mahallesi'nde meydana gelen olayda Selim K. ahırdaki ineklerinden süt sağmak için süt sağma makinesini çalıştırdı. Bu sırada akıma kapılan Selim K. ağır yaralandı.
HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ
Yakınlarının durumu fark etmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Selim K. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Selim K'nın cenazesi, kesin ölüm nedenin belirlenmesi için Malatya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.