Ortaklıktan çıkarılan şahıs, ağabeyini ve kuzenini silahla vurarak yaraladı

Ordu'nun Altınordu içesinde, ortaklıktan çıkartıldığı iddia edilen bir kişi, ağabeyini ve kuzenini silahla vurarak yaraladı.

Olay, Şirinevler Mahallesi'nde meydana geldi. Kamyonet ile seyyar sebze satışı ortaklığından çıkartılan Olcay Ç., iddiaya göre kardeşi Nihat Ç. ve kuzeni Servet Ç.'ye silahlı saldırı düzenledi. Saldırı sonrası şahıs olay yerinden kaçarken, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, vücudunun çeşitli yerlerine kurşun isabet eden yaralıları Ordu Devlet Hastanesi'ne götürdü.

SALDIRGAN POLİS EKİPLERİNCE YAKALANDI

Yaralılardan Nihat Ç.'nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, olay gerçekleştiren Olcay Ç. ise polis ekiplerince yakalandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.