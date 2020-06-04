2 yolcuyu maske takması için uyaran minibüs şoförü bıçaklandı

Elazığ'da aracına binen 2 kişiyi maske takmaları konusunda uyaran minibüs şoförü bıçaklandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken, 2 şüpheli de kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

04.06.2020 15:43 | Son Güncelleme: 04.06.2020 16:41

Elazığ'da minibüse binen 2 kişiyi uyardığı iddia edilen şoför, çıkan tartışmada bıçaklanarak yaralandı.

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Olay, merkeze bağlı Sarayatik Mahallesi İstasyon Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre, şehir içi minibüs şoförü A.T., araca binen 2 şahsı maske takmaları konusunda uyardı. Bunun üzerine şoför ile 2 şahıs arasında tartışma çıktı.

OLAY BÜYÜDÜ, YOLCU BIÇAĞA SARILDI

Tartışmanın büyüdüğü olay sonrasında şahıslardan biri minibüs şoförü A.T'yi bıçakla yaraladı. Minibüsteki diğer yolcuların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri 2 şüpheliyi de yakalayarak gözaltına aldı. Yaralanan şoför ise ambulansla Fethi Sekin Hastanesine kaldırıldı.

Elazığ'da korona virüs tedbirleri kapsamında maske takma zorunluluğu bulunuyor.