Son Dakika! 29 Ekim ve 10 Kasım törenlerine saldırı hazırlığı yapan teröristler yakalandı
27.10.2020 10:19 | Güncelleme: 27.10.2020 11:18
Son dakika! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve 10 Kasım törenleri için saldırı hazırlığında olduğu belirlenen terör örgütü DEAŞ mensubu 7 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında, DEAŞ silahlı terör örgütü üyesi olduklarına dair tespitler bulunan 7 şüpheli gözaltına alındı. Teröristlerin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve 10 Kasım törenlerini kana bulamak için saldırı hazırlığında oldukları öğrenildi.
ÇOK SAYIDA DÖKÜMAN ELE GEÇİRİLDİ
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın verdiği talimat doğrultusunda 4 ilçede 6 noktada gözaltı işlemleri yapıldı. İki ayrı hücrede çok sayıda örgütsel döküman ele geçirildi. 7 DEAŞ'lı Ankara terörle mücadele şubesinde sorgu altına alındı.
KANLI İNFAZ GÖRÜNTÜLERİYLE TANINIYOR
Teröristlerin Suriye'den kaçak olarak Türkiye'ye geldiği tespit edildi. Gözaltına alınanlardan birinin kanlı infaz görüntüleriyle tanındığı öne sürüldü.