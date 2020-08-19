Son Dakika: 18 yaşındaki genç kızı intihara sürükleyen uzman çavuş teslim oldu
Son dakika: Batmanlı 18 yaşındaki genç kıza cinsel saldırıda bulunarak ölümüne sebebiyet verdiği gerekçesiyle hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılan uzman çavuş Musa Orhan Siirt'te teslim oldu.
Siirt'te görev yapan Uzman Çavuş Musa Orhan, Batman'da 18 yaşındaki İpek Er'in intiharı sonrası genç kıza cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınmış ve adli kontrol şartıyla serbest kalmıştı. İpek Er'in dün akşam vefatının ardından Uzman Çavuş Musa Orhan, Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kararı sonrası tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı. Uzman çavuş Musa Orhan, Siirt'te teslim oldu.
SOSYAL MEDYADA TEPKİ GÖSTERİLMİŞTİ
Genç kadının dün gelen vefat haberin duyulmasının ardından sosyal medya kullanıcıları #MusaOrhanTutuklansın etiketiyle tepkilerini dile getirmişti. Bu etiketle 340 binden fazla mesaj paylaşılan Twitter'da İ.E.'nin annesinin kızının yaşam mücadelesi verirken söylediği "Kızımın çektiği her bir acı kadar hesap sorulmasını istiyorum. Nerede adalet? Kızıma yapılanlar cezasız kalırsa ben de kendimi öldüreceğim" sözleri hatırlatıldı.
NE OLMUŞTU?
Siirt'te Uzman Çavuş olarak görev yapan Musa Orhan'ın Batman'da 18 yaşındaki İpek Er adlı genç kıza tecavüz ettiği iddia edilmişti. Genç kız, 16 Temmuz'da Batman'ın Beşiri ilçesinde intihar etmişti. İntihar ettiği günden bu yana hastanede yoğun bakımda tedavi gören İpek Er, dün yaşamını yitirdi.
İntihar vakasının yaşandığı gün gözaltına alınan Musa Orhan "nitelikli cinsel istismar" suçundan sevk edildiği Siirt Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmıştı. Gizlilik kararı uygulanan dosyada Musa Orhan ifadesinde, İpek Er ile herhangi bir cinsel birliktelik yaşamadıklarını ileri sürmüştü.