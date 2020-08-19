Son Dakika: 18 yaşındaki genç kızı intihara sürükleyen uzman çavuş teslim oldu

Siirt'te görev yapan Uzman Çavuş Musa Orhan, Batman'da 18 yaşındaki İpek Er'in intiharı sonrası genç kıza cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınmış ve adli kontrol şartıyla serbest kalmıştı. İpek Er'in dün akşam vefatının ardından Uzman Çavuş Musa Orhan, Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kararı sonrası tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı. Uzman çavuş Musa Orhan, Siirt'te teslim oldu.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ GÖSTERİLMİŞTİ

Genç kadının dün gelen vefat haberin duyulmasının ardından sosyal medya kullanıcıları #MusaOrhanTutuklansın etiketiyle tepkilerini dile getirmişti. Bu etiketle 340 binden fazla mesaj paylaşılan Twitter'da İ.E.'nin annesinin kızının yaşam mücadelesi verirken söylediği "Kızımın çektiği her bir acı kadar hesap sorulmasını istiyorum. Nerede adalet? Kızıma yapılanlar cezasız kalırsa ben de kendimi öldüreceğim" sözleri hatırlatıldı.