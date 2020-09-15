Geride mektup bırakan 16 yaşındaki genç kız, baraj gölünde ölü bulundu

Kendisinden bir süre haber alınamayan 16 yaşındaki B.K., arkasından bir mektup bırakarak intihar etti.

Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Mahmutlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 16 yaşındaki B.K.'dan bir süre haber alamayan yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri Karakaya Baraj Gölüne mevkiinde B.K.'ya ait olduğu değerlendirilen bir cep telefonu ile bir de mektup buldu. B.K.'nın baraj gölüne girmiş olabileceğini değerlendiren ekipler Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Su Altı Arama Kurtarma ekibine bilgi verdi. Olaya yerine gelen su altı arama kurtarma ekipleri yaklaşık 1 saat süren arama çalışması sonucu B.K.'nın cansız bedenine kıyıya 20 metre uzaklıkta ulaştı.

GENÇ KIZIN İNTİHAR ETTİĞİ DÜŞÜNÜLÜYOR

Jandarma ekiplerinin ilk belirlemelere göre, intihar olarak değerlendirdiği olayla ilgili inceleme başlatılırken, dalgıçlar tarafından kıyıya çıkarılan B.K.'nın cenazesi adli tıp morguna kaldırıldı.