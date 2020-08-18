15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden atlayan kişinin cansız bedeni bulundu

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden atlayarak intihar eden bir kişinin sabah saatlerinde cansız bedeni bulundu.

18.08.2020 10:19 | Son Güncelleme: 18.08.2020 11:18

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden atlayarak intihar eden bir kişi hayatını kaybetti. İntihar eden kişinin cansız bedeni Sahil Güvenlik ekiplerince karaya çıkarıldı.

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CESEDİ BALIKÇILAR BULDU

Olay, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde dün gece saatlerinde yaşandı. Köprüye gelen kişi korkuluklara çıkarak kendisini İstanbul Boğazı'na bıraktı. Köprüden atlayan kişinin cansız bedeni ise sabah saatlerinde Ortaköy'de balık tutan balıkçılar tarafından fark edildi. Balık tutanlar polisi arayarak su üzerinde hareketsiz bir kişinin olduğunu belirterek yardım istedi. Bunun üzerine olay yerine deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.

CENAZE ADLİ TIP KURUMUNA KALDIRILDI

Olay yerine gelen ekipler su üzerindeki cansız bedeni alarak karaya çıkarttı. İntihar eden kişinin 50 yaşlarında bir erkek olduğu öğrenildi. Olay yerindeki incelemelerin ardından cenaze, kimlik tespiti amacıyla Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.