Son Dakika: 15-19 Mayıs tarihleri arasındaki sokağa çıkma yasağında 28 bin 256 kişiye ceza kesildi, 368 yerleşim yerinde karantina kararı kaldırıldı

İçişleri Bakanlığı, 15 Mayıs-19 Mayıs tarihleri arasında 15 ilde uygulanan sokağa çıkma yasağına ilişkin açıklama yaptı. Yapılan açıklamada yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında; 15 Mayıs 2020 tarihinde saat 24.00 itibarıyla 15 ilimizde başlayan sokağa çıkma kısıtlaması bu gece saat 24.00'da sona ereceği belirtildi.

28 BİN 256 KİŞİYE CEZA YAZILDI

4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı 15 Mayıs Cuma günü saat 24.00 ile 19 Mayıs Salı günü saat 21.00 arasında karara uymayan toplam 28 bin 256 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK'nın ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem uygulandı.

368 YERLEŞİM YERİNDE KARANTİNA KALDIRILDI

Ayrıca bugün saat 21.00 itibarıyla 31 ilimizdeki, 2 belde, 25 köy, 42 mahalle ve 6 mezra olmak üzere toplam 75 yerleşim yerinde karantina tedbirleri uygulandığı ifade edildi. Karantina tedbiri uygulanan yerleşim yerindeki toplam nüfusün 58 bin.447 olduğu belirtilen açıklamada 62 ilde, 368 yerleşim yerinde karantina kararının kaldırıldığı ifade edildi.