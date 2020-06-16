Son Dakika: 11 bombalı eylemde parmağı olan teröristler Afrin'de yakalandı

Son dakika: Hatay Valiliği, 11 bombalı eylemde etkisi olan terör örgütü YPG mensubu 7 teröristin Afrin'de hücre evlerinde yakalandıklarını açıkladı.

16.06.2020 14:59 | Son Güncelleme: 16.06.2020 15:42

Zeytin Dalı Harekatı Bölgesi'nde yapılan operasyonda birçok terörist, hücre evinde yakalandı.

Van'da koronavirüs salgınında ikinci dalga yaşanıyor! 18 bin kişi karantinada
İGDAŞ görevlisinin pastanede seri halde fatura kestiği görüntü büyük tepki çekecek
Oyuncu Hilal Altınbilek iş adamı David Nahmiyas ile teknede görüntülendi

Hatay Valiliği, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"3 ARAÇ YAKMA, 11 FARKLI BOMBALI EYLEM"

"Zeytin Dalı Harekat Bölgesinde Afrin koordinatör Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan istihbari faaliyetlerneticesinde; 3 Araç yakma eylemi, 11 farklı bombalı eylemi gerçekleştiren PKK/YPG terör örgütü mensubu 7 Şahıs Afrin merkezde bulunan 2 hücre evine yapılan operasyon sonucu yakalanmıştır.

"25 KG TNT ELE GEÇİRİLDİ"

Ayrıca hücre evinde yapılan aramalarda eylemlerde kullanılmak amacıyla bomba yapımında kullanılan; 25 kg TNT maddesi, 8 Adet elektrikli kapsül ile parça tesiri amacı ile özel olarak kesilip ufaltılmış metal çivi parçaları olan bomba yapım malzemeleri ele geçirilmiştir."

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler