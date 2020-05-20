Son Dakika: 100 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında 9 ilde 2.788 konutun kuraları bu hafta çekilecek

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabı üzerinden TOKİ'nin kura çekimi ve %20 indirim kampanyasına ilişkin açıklamalarda bulundu. TOKİ'nin konut ve iş yerleri için başlattığı yüzde 20 indirim kampanyasına 4 bin 539 kişinin başvurduğunu belirten Kurum, "Bu hafta 9 ilde 2 bin 788 konutumuzun kuralarını çekeceğiz. Kura çekimlerini Temmuz sonunda tamamlayacağız" dedi.

Bakan Kurum konu hakkında şu açıklamaları yaptı:

"Dar gelirli vatandaşlarımızı ev sahibi yapacak projelerimize hız kesmeden devam ediyoruz. Dönüşüm projelerimizi pandemi tedbirlerimizi de alarak gerçekleştiriyoruz. '50 Bin Sosyal Konut' projemiz kapsamında 35 bin 252 konutun inşaatı sürüyor.

"100 BİN KONUTUN TEMELLERİNİ HAZİRAN'DA ATIYORUZ"

100 Bin Sosyal Konut' projemizde bugüne dek 36 bin 73 konutumuzun hak sahiplerini belirledik. Bu hafta 9 ilde 2 bin 788 konutumuzun kuralarını çekeceğiz. Kura çekimlerini Temmuz sonunda tamamlayacağız. 100 bin sosyal konutun temellerini de Haziran ayında atıyoruz.

"İNDİRİM KAMPANYASINA 4 BİN 539 KİŞİ BAŞVURDU"

Vatandaşlarımızdan gelen yoğun talep üzerine TOKİ konut ve iş yerleri için başlattığımız %20 indirim kampanyasına 4 bin 539 kişi başvurdu. 247 milyon lira borç kapama işlemi gerçekleştirildi. Bu süreçte ödeme güçlüğü çeken vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz."