Son Dakika: Türkiye'de 23 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 27 kişi vefat etti, 1268 yeni vaka tespit edildi

Son dakika: 1 Haziran'da normalleşme takvimine giren Türkiye'de vakalar artmaya devam ediyor. 23 Haziran'da açıklanan verilere göre; 42.982 test yapılırken 1268 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 190 bin 165'e ulaştı. 27 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam vefat sayısı 5001'e yükseldi.

23.06.2020 19:46 | Son Güncelleme: 23.06.2020 20:03

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu Twitter hesabından paylaştı. 23 Haziran'da açıklanan 24 saatlik verilere göre; 42 bin 982 test yapıldı ve 1268 yeni vaka tespit edildi. 27 kişi ise hayatını kaybetti. Böylelikle, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 1'e, toplam vaka sayısı ise 190 bin 165'e yükseldi.

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İYİLEŞEN HASTA SAYISI 163 BİNE YAKLAŞTI

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan bin 315 hastanın daha taburcu olmasıyla, toplam iyileşen hasta sayısı 162 bin 848'e yükselmiş oldu. Toplam test sayısı 3 milyon 29 bin 635, entübe (solunum cihazına bağlı) hasta sayısı 362, yoğun bakımdaki hasta sayısı ise 893 oldu.

"TEDBİRLERE UYARAK YENİ VAKA SAYILARINI AZALTMALIYIZ"

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Test sayımız 3 milyonu geçti. Vaka artışı görülen kentlerden Adana'da 14, Ankara'da 21, Kocaeli'de 16 hastamız yoğun bakımda. İyileşen hasta sayımız yeni vaka sayısından fazla. Daha normal bir hayat için tedbirlere uyarak yeni vaka sayılarını azaltmalıyız" ifadelerini kullandı.

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