Metropoll'ün 7 aylık anket sonuçlarına göre Cumhur İttifakı'nın oyu düştü, Millet İttifakı'nın oyu arttı

Metropoll Araştırma şirketi tarafından yapılan "Bu Pazar milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" anketi sonrasında, partilerin oy oranlarının değişimine ilişkin bir tablo kamuoyuyla paylaşıldı. Şirketin sosyal medya hesabından paylaşılan tabloya göre, AK Parti ve MHP'nin Şubat 2020'de toplamda yüzde 42,4 olan oyu Ağustos 2020'de yüzde 38,8'e düştü. CHP ve İYİ Parti'nin Şubat 2020'de 27,7 olan oyu Ağustos 2020'de 28,8'e yükseldi.

AK PARTİ VE MHP'NİN ORANI İNİŞLİ ÇIKIŞLI

AK Parti'nin Şubat 2020'de yüzde 33,9 olan oyu, Ağustos 2020'de 31,3'e düştü. Araştırmada, AK Parti'nin oy oranının temmuzda yüzde 33,2'ye yükselip Ağustos'ta 2 puan birden kaybetmesi dikkat çekti. Benzer bir gerileme de MHP'nin oy oranında gerçekleşti. Partinin Şubat 2020'de yüzde 8,5 olan oy oranı, Ağustos 2020'de yüzde 7,5'e düştü. MHP'nin bu süreçte inişli çıkışlı bir grafiğe sahip olduğu görülürken, partinin haziran ayındaki oy oranı yüzde 6,2, Temmuz'daki oy oranı ise yüzde 6 olarak kaydedildi.

CHP'NİN ORANLARINDA ARTIŞ GÖZLENDİ

İktidar cephesindeki gerilemeye karşılık muhalefet partilerinde oy artışı yaşandı. CHP'nin Şubat 2020'de yüzde 20,7 olan oy oranı, Ağustos 2020'de 21,2'yi buldu. Haziran ayında oy oranı yüzde 24'e kadar çıkan partinin, temmuzda düşüş yaşadığı ancak bu düşüşü Ağustos'ta toparladığı görüldü.

İYİ PARTİ MAYIS'TA EN FAZLA OY ORANINA ULAŞTI

Oy oranı yükselişte olan bir diğer muhalefet partisi de İYİ Parti oldu. İYİ Parti'nin Şubat 2020'de yüzde 7'lik oy oranı, Ağustos 2020'de 7,6'ya kadar yükseldi. Partinin en fazla oy oranına ulaştığı ay mayıs ayı oldu. İYİ Parti bu dönemde yüzde 7,7'lik oy oranı yakaladı.

HDP'DE GERİLEME YAŞANDI

HDP'nin oylarında ise şubat ayına göre gerileme görüldü. Partinin Şubat 2020'de yüzde 8,4 olan oy oranı, Ağustos 2020'de yüzde 7,6'ya geriledi. Buna rağmen HDP'nin haziran ayında yüzde 8,9'a sıçraması dikkatlerden kaçmadı.

"KARARSIZ"LARIN ORANI GİDEREK ARTIYOR

Öte yandan araştırmada 'kararsız'ların oy oranındaki artış göze çarptı. 'Kararsızım' diyenlerin oranı Şubat 2020'de yüzde 7,4 iken, bu oran Ağustos 2020'de yüzde 11,2'ye fırladı. Kararsızların oranının özellikle mayıs ayından itibaren düzenli olarak arttığı görüldü.

Metropoll'ün paylaştığı "karşılaştırma tablosu" şu şekilde: