Nihat Hatipoğlu'nu şaşkına çeviren olay: Sokaktan hayretler içinde geçtim

Koronavirüse yakalanan ve başarılı bir tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşan ünlü ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu, Sabah gazetesinde kaleme aldığı köşe yazısında ismini açıklamadığı ilimizde şahit olduğu olayı "Hayretler içerisinde kaldım" sözleriyle ifade etti.

"HAYRETLER İÇİNDE KALDIM"

"Gençleri kim zehirliyor?" başlıklı köşe yazısında gençleri çok sevdiğini ve onlara güvendiğini belirten Hatipoğlu, "Bir ilimizdeki bir sokaktan hayretler içinde geçtim. Meğer o sokak genç kız ve erkeklerin daha yoğun geldikleri bir yermiş ve dışarıda, içeride doğrusu Avrupa'nın herhangi bir merkezindeki görüntüyü aksettiriyordu. Dışarıda dört genç kızımız bira içiyorlardı. Yüzümüzde maske vardı. Beni tanıdılar ve dördü birden biralarını sakladılar. Mahcup bir gülümseme ile 'Hocamız geçiyor çocuklar' dediklerini işittim. Daha var. Edep, saygı elbet var. Ama oradakiler de bu ülkenin evlatları, çocukları. Onları yok saymak yerine var kabul edip, öyle hareket etmek lazım. Ve o gençlerimizi asli karakterine yönlendirecek bir yol takip etmeliyiz. Yoksa gelecekte köprü altlarında vücuduna zehir enjekte eden genç bedenlere şahit oluruz" ifadelerini kullandı.

MESLEKTAŞLARINI UYARDI

Yazısının devamında meslektaşlarına uyarılarda bulunan Hatipoğlu, şöyle devam etti: "Biz ilahiyatçıların problem, sorun pompalayan konumda olmamız mesleğimizi doğru icra etmemek anlamına gelir. Kafa karıştıran değil, iyi insan, temiz ve inançlı insan, ahlaklı ve adilane insan oluşturacak bir formda dini anlatmamız gerekir. İnsanları umutsuzluğa sürükleyen, inanç kodlarını yaralayan bir gayret bizi iki âlemde de perişan eder. Zira ahirette ve insanoğlunun vicdanında duruşumuz, yaptıklarımız sorgulanacak. En önemlisi ahirette niyetlerimiz de sorgulanacak."