Sokak ortasında bıçaklanan genç kaldırıldığı hastanede öldü

Denizli'de Yusuf Aras isimli bir genç ismi henüz belirlenemeyen bir şahısla sokak ortasında kavga etti. Kavga esnasında vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

22.06.2020 11:30 | Son Güncelleme: 22.06.2020 11:51

Denizli'de sokak ortasında bıçaklanan bir genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Olay, Pamukkale ilçesi, Bağbaşı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yusuf Aras isimli bir genç ismi henüz belirlenemeyen bir şahısla sokak ortasında kavga etti.

KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kavga esnasında iddialara göre, Aras vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandı. Olayı çevre sakinleri ise polisi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri Aras'ı ambulans ile Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırdı ancak genç adam burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

BIÇAKLAYAN KİŞİ GÖZALTINDA

Olayın ardından bölgeye gelen polis ekiplerinin başlattığı inceleme devam ederken, olayı gerçekleştiren şahsın gözaltına alındığı bildirildi.