Bugün toplanacak olan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 4 günlük sokağa çıkma yasağını tartışacak

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında dördüncü kez telekonferans yöntemiyle toplanacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısında salgınla mücadele kapsamında alınan önlemler, uygulamalar ve ekonomiye etkileri en önemli gündem olacak.

Toplantı telekonferans yöntemiyle gerçekleştirilecek ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıya, çalışmalarını sürdürdüğü İstanbul'daki Huber Köşkü'nden katılacak. Ayrıca Erdoğan, toplantının ardından kamuoyuna gelişmelere ilişkin önemli açıklamalarda bulunacak.

DÖRT GÜNLÜK YASAK

Hürriyet'ten Erdinç Çelikkan'ın haberine göre, toplantıda ilk olarak 23-24-25-26 Nisan'ı kapsayan dört günlük sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi önerisi tartışılacak. Ancak bir süre önce gündeme gelen bu formüle Ramazan ayı öncesine denk geldiği için marketlerde yığılmaya yol açabileceği gerekçesiyle sıcak bakılmıyor.

SADECE MARKETLER AÇIK

İkinci formül ise 23-24 Nisan'da dışarıdaki yoğunluğun artmaması için sadece marketlerin açık kalması ve diğer işyerlerinin tamamının kapalı olmasına dönük öneri olacak. Yine formüle göre, 25-26 Nisan'da 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta son iki haftadır uygulanan hafta sonu sokağa çıkma yasağının devam etmesi öngörülüyor.