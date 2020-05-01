Sokağa çıkan şarkıcı Berkay, koronavirüs önlemlerini hiçe sayarak maske takmadı

İki kız çocuğu babası olan ünlü şarkıcı Berkay, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Uzun zamandır ailesiyle karantinada olan şarkıcı, sokağa çıkarken alınan tüm önlemleri hiçe saydı.

SOKAĞA MASKESİZ ÇIKTI

Posta'da yer alan habere göre: Büyük kızı Arya'nın telefonunun ekranını kırdığı için Etiler'deki bir telefoncuya gelen Berkay, artık zorunlu hale getirilen maskeyi takmadı. Bununla da yetinmeyen şarkıcı, bir metre kuralına da uymadı.

"GEREKİRSE BİR YIL KONSER VERMEM"

Mağaza çıkışı kendisini bekleyen basın mensuplarıyla sohbet eden Berkay, iptal olan konserleri için "Önemli olan dinleyicilerimle sağlıklı bir şekilde kavuşmak. Herkes hastalanıp zor zamanlar yaşayacaksa, gerekirse bir yıl ara verelim. Bir yıl sonucunda Allah'ın izniyle sonuca ulaşalım. Üç ay sonra konsere başlasam, ortalık yine böyle kudursa ne olacak?" dedi.