Suriye'de YPG'li teröristler Suriye Milli Ordusu arasında şiddetli çatışma

Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat ilçesinde yuvalanan terör örgütü YPG/PKK ve Azez ilçesinde konuşlu Suriye Milli Ordusu askerleri arasında çatışma yaşandı.

27.06.2020 17:12 | Son Güncelleme: 27.06.2020 18:30

Kilis'in karşısında Suriye topraklarında yer alan Azez ilçesinin güneyinde, YPG/PKK işgalindeki Meranaz bölgelerindeki cephe hatlarında, gözle görülür askeri hareketlilik üzerine, SMO ve teröristler arasında ağır silahlarla çatışma çıktı.

1999 depremi öncesinde görülen yılanların tekrar ortaya çıkması vatandaşları tedirgin etti
İkinci el araçların fiyatları yükselince sıfır araçlar için bayiler önünde kuyruk oluştu
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan, Türkiye'yi bekleyen muhtemel koronavirüs senaryosunu paylaştı

6 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

SMO tarafından sosyal medyada yapılan açıklamada, çatışmalarda 6 örgüt üyesinin öldürüldüğü kaydedildi.

YPG/PKK'lı teröristler, Türkiye ile Rusya arasında 22 Ekim 2019'da varılan mutabakat gereği boşaltması gereken Tel Rıfat ilçesinden, sık sık Bab, Azez, Cerablus ve Afrin bölgelerini hedef alarak terör eylemleri düzenliyor.