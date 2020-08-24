Slovan Bratislava ile Priştine, koronavirüs nedeniyle Avrupa arenasına veda etti

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Slovakya temsilcisi Slovan Bratislava ile UEFA Avrupa Ligi'nde boy gösteren Kosova ekibi Priştine, koronavirüs nedeniyle organizasyondan elendi.

Yapılan açıklamada, 2020-21 sezonu Şampiyonlar Ligi 1. eleme turunda Slovan Bratislava, Avrupa Ligi ön eleme turunda ise Priştine takımında maç öncesi yapılan testlerde yaşanan koronavirüs vakaları nedeniyle takımların rakipleriyle iptal edilen karşılaşmalarının 3-0 aleyhlerine sonuçlandığı ve turnuvadan elendiği belirtildi.

KAZANANLARIN RAKİPLERİ NETLEŞTİ

Slovakya ekibini eleyen Faroe Adaları'ndan Kİ Klaksvik, Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda İsviçre'nin Young Boys takımıyla karşılaşacak. Priştine'yi eleyen Cebelitarık ekibi Lincoln Red Imps ise Avrupa Ligi 1. eleme turunda Lüksemburg'un Union Titus Petange takımıyla mücadele edecek.