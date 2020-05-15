FIFA Al-Ittihad'ın, Slaven Bilic'e 15 milyon dolar tazminat ödemesine hükmetti

FIFA, Hırvat teknik adam Slaven Bilic ile Suudi Arabistan'ın Al-Ittihad takımı arasındaki anlaşmazlıktan dolayı Bilic'e 15 milyon Dolar tazminat ödenmesine kara verdi.

15.05.2020 10:28 | Son Güncelleme: 15.05.2020 10:58

Suudi Arabistan'ın Al-Ittihad 2018'de ekim ayında takımın başına getirdiği Hırvat çalıştırıcı Slaven Bilic ile 2019 yılının şubat ayında yollarını ayırmıştı. FIFA, Al-Ittihad ile Bilic arasında anlaşmazlığı çözüme kavuşturdu.

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15 MİLYON DOLAR TAZMİNAT ÖDENECEK

Buna göre Al-Ittihad'ın, Slaven Bilic'e 15 milyon dolar tazminat ödemesine karar verildi. İddialara göre FIFA'dan Al Ittihad kulübüne giden yazıda ödemenin 1 ay içerisinde yapılması gerektiği ifade edildi.

51 yaşındaki teknik direktör, şu an İngiltere Championship takımlarından West Bromwich Albion'i çalıştırıyor. Bilic bir dönem Türkiye'de de Beşiktaş'ta görev almıştı.