FIFA Al-Ittihad'ın, Slaven Bilic'e 15 milyon dolar tazminat ödemesine hükmetti FIFA, Hırvat teknik adam Slaven Bilic ile Suudi Arabistan'ın Al-Ittihad takımı arasındaki anlaşmazlıktan dolayı Bilic'e 15 milyon Dolar tazminat ödenmesine kara verdi.

Suudi Arabistan'ın Al-Ittihad 2018'de ekim ayında takımın başına getirdiği Hırvat çalıştırıcı Slaven Bilic ile 2019 yılının şubat ayında yollarını ayırmıştı. FIFA, Al-Ittihad ile Bilic arasında anlaşmazlığı çözüme kavuşturdu. 15 MİLYON DOLAR TAZMİNAT ÖDENECEK Buna göre Al-Ittihad'ın, Slaven Bilic'e 15 milyon dolar tazminat ödemesine karar verildi. İddialara göre FIFA'dan Al Ittihad kulübüne giden yazıda ödemenin 1 ay içerisinde yapılması gerektiği ifade edildi. 51 yaşındaki teknik direktör, şu an İngiltere Championship takımlarından West Bromwich Albion'i çalıştırıyor. Bilic bir dönem Türkiye'de de Beşiktaş'ta görev almıştı. Kaynak: İHA