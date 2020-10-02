Skrtel, G.Saray maçı öncesi Rangers hocası Gerrard'a bilgi verdiğini söyledi

Başakşehir'in Slovak stoperi Martin Skrtel, Rangers'ın Galatasaray'ı 2-1 mağlup ettiği maç sonrası Steven Gerrard'ı etiketleyerek bir paylaşım yaptı.

Rangers'ın teknik patronu Steven Gerrard ile 8 sezon boyunca Liverpool forması terleten Skrtel, "Anlaşılan verdiğim bilgiler yararlı olmuş." yazdı.

"ÇOK İYİ BİR TAKIMI YENDİK"

Maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Rangers'ın hocası Gerrard,"Son düdük çaldığında çok rahatladım. Takımıma güveniyordum. Bu galibiyet bizim için çok önemli. En güzel gecelerimden biri. Avrupa'da güzel maçlarımız oldu. Oyuncularımı kutluyorum. Çok iyi bir takımı ve teknik direktörü yendik. Bana göre galibiyeti hak ettik. Böyle devam etmemiz lazım" ifadelerini kullanmıştı.