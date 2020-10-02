Skrtel, G.Saray maçı öncesi Rangers hocası Gerrard'a bilgi verdiğini söyledi
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Skrtel, G.Saray maçı öncesi Rangers hocası Gerrard'a bilgi verdiğini söyledi

02.10.2020 09:37 | Son Güncelleme: 02.10.2020 10:05

Başakşehir'in Slovak stoperi Martin Skrtel sosyal medyadan yaptığı açıklamada, 8 sezon boyunca Liverpool'da birlikte forma giydiği Steven Gerrard'a Galatasaray hakkında bilgiler verdiğini açıkladı. Slovak oyuncu, "Anlaşılan verdiğim bilgiler yararlı olmuş" diyerek Rangers'ın galibiyetine vurgu yaptı.

Başakşehir'in Slovak stoperi Martin Skrtel, Rangers'ın Galatasaray'ı 2-1 mağlup ettiği maç sonrası Steven Gerrard'ı etiketleyerek bir paylaşım yaptı.

Rangers'ın teknik patronu Steven Gerrard ile 8 sezon boyunca Liverpool forması terleten Skrtel, "Anlaşılan verdiğim bilgiler yararlı olmuş." yazdı.

Skrtel, G.Saray maçı öncesi Rangers hocası Gerrard'a bilgi verdiğini söyledi

"ÇOK İYİ BİR TAKIMI YENDİK"

Maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Rangers'ın hocası Gerrard,"Son düdük çaldığında çok rahatladım. Takımıma güveniyordum. Bu galibiyet bizim için çok önemli. En güzel gecelerimden biri. Avrupa'da güzel maçlarımız oldu. Oyuncularımı kutluyorum. Çok iyi bir takımı ve teknik direktörü yendik. Bana göre galibiyeti hak ettik. Böyle devam etmemiz lazım" ifadelerini kullanmıştı.

Skrtel, G.Saray maçı öncesi Rangers hocası Gerrard'a bilgi verdiğini söyledi
Skrtel, G.Saray maçı öncesi Rangers hocası Gerrard'a bilgi verdiğini söyledi
Haber Yorumları (2)
FB: avrupa fatihi coşmuş gene. peeeehhhh gel evinde otur gardaş.
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007: seni şampiyonlar liginde o grupta göreceğiz. bakalım söylediklerin seni kurtaracak mı
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