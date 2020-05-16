Siyasi Partiler Kanunu'nu değiştirme çağrısı yapan Bahçeli, iki liderin seçime girmesini istemiyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 15 Temmuz 2020'ye kadar CHP'den bazı milletvekillerinin Meclis'tegrup kurmaları için Gelecek Partisi ve DEVA Partisi'ne geçebileceğini belirterek, Siyasi Partiler Kanunu ve Seçim Kanunu'nda düzenlemeler yapılması gerektiğini savundu.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, dün gerçekleştirdiği basın toplantısında yaptığı açıklamada CHP'nin baskın seçim olması durumunda DEVA Partisi ve Gelecek Partisi'ne destek verebileceğini belirterek; "Demokrasiden yanayız" mesajı vermişti.

BAHÇELİ: REZALET VE MELANETİN YENİLENMESİDİR

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de yaptığı yazılı açıklamada bu ihtimale dikkat çekerek "CHP Genel Başkanı'nın Gelecek Partisi'yle DEVA Partisi'ne grup kurabilmeleri amacıyla milletvekili verme taahhüdü aynısıyla 2018'deki rezalet ve melanetin yenilenmesi, bir kez daha yeşertilmesidir. 15 Temmuz 2020'ye kadar CHP'den bahsi geçen partilere milletvekili nakli çok güçlü bir ihtimal olarak karşımızdadır" ifadelerini kullandı.

BAHÇELİ'DEN "SEÇİM KANUNU DEĞİŞMELİ" ÇAĞRISI

Bahçeli açıklamasının devamında ise bu nedenle seçim kanunun mutlaka değişmesi gerektiğini söyledi.

Bahçeli, kanunun değişmesiyle ilgili gerekçelerini, "Siyasi Partiler Kanunu hemen değiştirilmelidir. Seçim Kanunu'nda düzenlemeler yapılmalıdır. TBMM İç Tüzüğü mutlaka yeni baştan gözden geçirilmeli, yeniden yazılmalıdır. Milletvekili dokunulmazlığıyla ilgili beklentiler karşılanmalıdır. Siyasi Etik Kanunu çıkarılmalıdır. Kamu kurumu niteliğindeki mesleki kuruluşlarla ilgili kanuni düzenlemeler süratle gerçekleştirilmelidir" sözleriyle açıkladı.