Sivilleri uykusunda öldüren Ermenistan'dan akılalmaz suçlama! Ateşkesi Azerbaycan bozuyormuş

27 Eylül Pazar sabahı Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında, Ermeni güçlerin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine çatışmalar başlamıştı. Azerbaycan ordusu karşı saldırı başlatmış ve çok sayıda yerleşim birimlerini işgalden kurtarmıştı. İki ülke arasında daha sonra Moskova'da yapılan görüşmede esirlerin ve cenazelerin değişimi için ateşkes kararı alınmıştı.

BAKÜ'YÜ SUÇLAMAYA KALKTI

Rusya'da alınan ateşkes kararına rağmen Ermenistan buna uymayarak saldırılarına devam etti ve dün Gence'yi vurdu. Saldırıda çok sayıda sivil hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı. Bu sabah Ermenistan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise tutarlı bir ateşkesin olmadığı ve Azerbaycan'ın bazı bölgelerde ateşkesi ihlal ettiği ileri sürüldü.

"AZERBAYCAN ATEŞKESE UYMUYOR"

Öte yandan Ermenistan destekli Karabağ lideri Arayik Harutyunyan'ın da ''Türkiye destekli Azerbaycan ateşkese uymuyor, artık Ermenistan ve diğer devletleri Karabağ'ın bağımsızlığını tanımaya çağırıyorum'' dediği öne sürüldü.