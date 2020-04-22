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Geldi, geliyor derken Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir mahalleyi çekirgeler istila etti

İran'da ortaya çıkan ve Türkiye'yi de tehdit eden çekirge istilası Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde görüldü. İlçeye 40 kilometre uzaklıktaki 1 mahalle çekirge istilasına uğradı. Mahallede korkuya neden olan çekirgelerin, ekili alanlara zarar vermesinden endişe ediliyor.

22.04.2020 16:45 | Son Güncelleme: 22.04.2020 17:53

Şanlıurfa'nın Siverek İlçesi Güldoruğu Mahallesi kırsalında görülen binlerce çekirge halkta korkuya neden oldu.

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ÇEKİRGELERİN EKİLİ ARAZİLERE ZARAR VERMESİNDEN KORKULUYOR

İlçeye 40 kilometre uzaklıktaki Güldoruğu Mahallesi kırsalında görülen binlerce çekirge korkuya neden oldu. Mahalle halkı çekirge istilasının ekili arazilerine zarar vermesinden korktuklarını belirterek, yetkililerden yardım istedi.

ÇEKİRGELER SON YILLARDA SIKLIKLA GÖRÜLMEYE BAŞLADI

Çekirgelerin son yıllarda bölgede sıkça görüldüğünü ve her yıl çoğaldığını belirten mahalle halkından Mehmet Aycan, "Son yıllarda mahallemizde sürekli çekirgeler görülüyor ve girdikleri alanı tamamen bitiriyorlar. Bizler hayvancılık ve çiftçilikten geçiniyoruz ama çekirgeler her yere zarar verdiği için sıkıntı çekiyoruz. Devlet yetkililerinden yardım bekliyoruz, kendi imkanlarımız ile ilaçlama yapıyoruz ama yeterli değil" dedi.