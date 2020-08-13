Sivasspor, Rıza Çalımbay ile 1 yıllık sözleşme yeniledi

Süper Lig'de teknik direktör Rıza Çalımbay ile devam etmesi belirsizliğini koruyan Demir Grup Sivasspor'dan taraftarı sevindiren haber geldi. Kırmızı beyazlı ekip, teknik direktör Rıza Çalımbay ile 1 yıl daha devam etme kararı aldığını duyurdu.

2020/21 sezonunda UEFA Avrupa Ligi ön elemesine katılmaya hak kazanan kulüp, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla, deneyimli teknik adam ile yeni sözleşme imzalanacağını açıkladı.

Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Demir Grup Sivasspor'umuz Teknik Direktörümüz Rıza Çalımbay ile yeniden anlaşmaya vardı. Deneyimli teknik adam yarın saat 11.30'da resmi sözleşmeye imza atacak."

İKİNCİ DÖNEMİ

Rıza Çalımbay, Sivasspor'da teknik direktör olarak 2. dönemini yaşıyor. Deneyimli çalıştırıcı, 2010-2013 yıllarında da Sivas ekibinin başındaydı.