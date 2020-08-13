Sivasspor, Rıza Çalımbay ile yola devam ediyor DG Sivasspor Kulübü, teknik direktör Rıza Çalımbay ile bir yıl daha devam etme kararı aldığını duyurdu.

DG Sivasspor Kulübü, teknik direktör Rıza Çalımbay ile bir yıl daha devam etme kararı aldığını duyurdu. Bu sezon Süper Lig'de gösterdiği başarılı performansla dikkatleri çeken ve 2020-2021 sezonunda UEFA Avrupa Ligi ön elemesine katılmaya hak kazanan Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay ile yola devam kararı alındı. Kırmızı-beyazlı ekip, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla, deneyimli teknik adam ile yeni sözleşme imzalanacağını açıkladı. Paylaşımda şu ifadelere yer verildi; "Demir Grup Sivasspor'umuz Teknik Direktörümüz Rıza Çalımbay ile yeniden anlaşmaya vardı. Deneyimli teknik adam yarın saat 11.30'da resmi sözleşmeye imza atacak." - SİVAS Kaynak: İHA