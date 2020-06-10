Sivasspor, Galatasaray'ın gündemindeki Erdoğan Yeşilyurt ile sözleşme yeniledi

Süper Lig ekibi Demir Grup Sivasspor, Galatasaray'ın gündeminde yer alan Erdoğan Yeşilyurt'un sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattı.

10.06.2020 17:17 | Son Güncelleme: 10.06.2020 17:49

Süper Lig ekibi Demir Grup Sivasspor, Erdoğan Yeşilyurt'un sözleşmesinin 2025 yılına kadar uzattığını açıkladı.

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Erdoğan Yeşilyurt'un adı transfer döneminde Galatasaray ile anılmış ancak teknik direktör Rıza Çalımbay oyuncunun mutlaka takımda kalmasını istemişti.

Yeşilyurt, Sivasspor ile bu sezon 27 resmi maçta 5 gol attı.