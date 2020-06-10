Sivasspor, Galatasaray'ın gündemindeki Erdoğan Yeşilyurt ile sözleşme yeniledi
Süper Lig ekibi Demir Grup Sivasspor, Galatasaray'ın gündeminde yer alan Erdoğan Yeşilyurt'un sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattı.
10.06.2020 17:17 | Son Güncelleme: 10.06.2020 17:49
Süper Lig ekibi Demir Grup Sivasspor, Erdoğan Yeşilyurt'un sözleşmesinin 2025 yılına kadar uzattığını açıkladı.
Erdoğan Yeşilyurt'un adı transfer döneminde Galatasaray ile anılmış ancak teknik direktör Rıza Çalımbay oyuncunun mutlaka takımda kalmasını istemişti.
Yeşilyurt, Sivasspor ile bu sezon 27 resmi maçta 5 gol attı.