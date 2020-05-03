Sivas'ta son 3 gün içerisinde koronavirüs vakası tespit edilmedi

Sivas'ta son 3 gün içerisinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasına rastlanılmadığı bildirildi.

Sivas Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, kentte son 3 günde koronavirüs vakasına rastlanılmadığı belirtilerek, "Halkımızın çoğunluğu tedbirlere uymakta. Son 3 gün içerisinde vaka olmaması da bunun en somut göstergesi. Normalleşme için sunduğunuz katkılardan dolayı tüm Sivas halkına teşekkür ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

"SİVAS ELLERİNDE SAZIM ÇALINI" TÜRKÜSÜ EŞLİĞİNDE KLİP HAZIRLANDI

Valiliğin, paylaşımında kentin boş sokaklarında çekilen video klip de yer aldı. "Sivas ellerinde sazım çalınır" türküsü eşliğinde hazırlanan klip, kısa sürede büyük beğeni topladı.

TÜRKİYE'DE SON DURUM

Türkiye'de 3 Mayıs tarihinde koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 61 artarak 3 bin 397'ye, vaka sayısı ise 1670 artarak 126 bin 45'e yükseldi. Son 24 saatte 4 bin 892 kişi tedavisi tamamlanıp taburcu oldu. Toplam iyileşen hasta sayısı ise 63 bin 151 oldu. Bin 424 hastanın tedavisi yoğun bakımda devam ederken 766 hasta ise solunum cihazına bağlı durumda.