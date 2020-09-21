Canından olmamak için cebindeki son 25 lirasını gaspçıya vermek zorunda kaldı
Şişli'de bir vatandaş, kendisini tehdit edip para isteyen şüpheliye cüzdanında bulunan son 25 lirayı vermek zorunda kaldı. Gasp edilen vatandaşın şikayeti üzerine harekete geçen ekipler, şüpheliyi yakaladı.
İstanbul Şişli'de tehdit ettiği kişinin cebindeki son para olan 25 lirayı gasp eden şüpheli yakalandı.
Olay, Şişli Büyükdere Caddesi üzerinde 11 Eylül'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.Y. isimli şüpheli cadde üzerinde yürüyen M.N.C. isimli kişinin önünü keserek tehdit etmeye başladı. M.N.C.'den para isteyen şüpheli T.Y, vermediği takdirde kendisine zarar vereceğini söyleyerek tehditler savurdu.
CEBİNDEKİ SON PARASINI VERDİ
Parasının olmadığını belirterek yolunu değiştirmeye çalışan M.N.C., şüpheliden uzaklaşmaya çalışsa da başarılı olamadı. Şüphelinin peşinden ayrılmadığını gören M.N.C. korkuya kapılarak cüzdanında bulunan son parayı çıkardı. Şüpheli T.Y. ise M.N.C.'nin çıkardığı parayı alarak olay yerinden uzaklaştı. Cebindeki son parası olan 25 liranın gasp edilmesi üzerine M.N.C. karakola giderek şüpheliden şikayetçi oldu. Vatandaşın şikayeti üzerine harekete geçen ekipler güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek şüphelinin eşkalini tespit etti. Çevrede yapılan çalışmalarda şüpheli T.Y. kısa bir süre içerisinde yakalanarak gözaltına alındı.
Kuştepe Polis Merkezi'nde ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.