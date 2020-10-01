Şişli'de 'Örümcek Adam'ı görenler sosyal mesafe ve maske kuralını unuttu

Şişli'de bulunan bir alışveriş merkezi önünde 'Örümcek Adam' kostümüyle yapılan gösteri sırasında, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sosyal mesafe kuralı ve maske takma zorunluluğu unutuldu.

Gösteriye olan ilgi yoğun olunca alanda kalabalık oluştu. Oluşan kalabalıkta sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı. 'Örümcek Adam' ile fotoğraf çektirme yarışına girenlerin ya maske takmadıkları, ya da fotoğraf çekimi sırasında maskelerini indirdikleri görüldü. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerası görüntülerine yansıdı.