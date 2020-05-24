50 yaşındaki vatandaş,13 katlı binadan atlayarak yaşamına son verdi

İstanbul Şişli'de bir sitenin 13 katlı binasından atlayarak intihar eden adam hayatını kaybetti. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Cengiz Çaylak'ın kız kardeşi ise olay yerinde sinir krizi geçirdi.

13 KATLI BİNANIN ÇATI KATINDAN ATLADI

Olay, Şişli Kaptanpaşa Mahallesi İETT Bloklarında saat 19.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 50 yaşındaki Cengiz Çaylak oturduğu 13 katlı binanın çatı katına çıkarak aşağıya atladı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Çaylak'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri çevreyi güvenlik şeritleriyle çevirerek olay yerinde çalışmalarını gerçekleştirdi. Ekiplerin çalışması esnasında Çaylak'ın kız kardeşi sinir krizi geçirdi.

Çalışmaların ardından ceset Adli Tıp Kurumu'na götürülürken konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.