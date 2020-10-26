Vicdansızların sıpaya yaptığı işkence cezasız kalmadı

Digor ilçesine bağlı Alem köyünde 2 kişi, boynuna ip bağladıkları sıpayı göle attı. Sıpaya eziyet ederek eğlenen 2 kişi, cep telefonuyla çektikleri görüntüleri de sosyal medya hesaplarından paylaştı.

GÖRÜNTÜLER SONRASI EKPLER HAREKETE GEÇTİ

Tepki çeken görüntüler üzerine harekete geçen ekipler, 2 kişinin yakalanması için çalışma başlattı. İlçe Jandarma Komutanlığı ve Doğa Koruma ve Milli Parkla Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, sıpaya eziyet edenlerin H.Y. ve S.Y. olduğu tespit edildi.

CEZA KESİLDİ, SIPA MUHTARA TESLİM EDİLDİ

Alem köyüne giden ekipler, H.Y. ve S.Y.'ye Hayvan Haklarını Koruma Kanunu gereğince 947'şer lira idari para cezası uyguladı. El konulan sıpa ise yediemin olarak tayin edilen köy muhtarına teslim edildi.

İşte o anlara ilişkin kareler;