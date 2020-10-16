Sinop'ta denemeleri yapılan S-400'lerin ateşlendiği anların yeni görüntüleri ortaya çıktı

Türkiye'nin hava savunma sistemini güçlendirmek için 2017'de Rusya ile imzaladığı 2 milyar 500 milyon dolarlık S-400 anlaşması kapsamında S-400'ler geçen yıl Türkiye'ye teslim edildi. Uzun süre bekletilen S-400'ler yaklaşık üç hafta önce test atışları için Sinop'a sevk edilmişti. Reuters haber ajansı bugün geçtiği son dakika haberiyle Türkiye'nin füze atışını gerçekleştirdiğini duyurdu.

'SİNOP TARİHİ BİR GÜNE TANIKLIK ETTİ'

Reuters'in duyurduğu gelişme sonrası AK Parti Sinop İl Başkanı Uğur Giresun, sosyal medya hesaplarından teste ilişkin paylaşımlar yaptı. Sinop'un 'tarihi bir güne tanıklık ettiğini' söyleyen Uğur, devamında şunları kaydetti:

"Tüm itirazlara, ambargo tehditlerine rağmen S-400'lerin testi Sinop'umuzda yapıldı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın dediği gibi "Figüranlık yapmak yerine oyun kuran tuzak bozan bir Türkiye var."

Uğur paylaşımına, askeri bir alanda S-400 füzelerinin fırlatıldığı görülen bir videoyu da ekledi.

BÜLENT TURAN DA S-400'LERİN TEST EDİLDİĞİNİ DOĞRULADI

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan da testlere ilişkin, "S-400 bugün Sinop'ta test edildi. Bu güzel ülkenin en büyük sorunu milletin değerleriyle bir türlü barışamayan, devletine asla güvenemeyen, "aydın" geçinen zavallılar ve milli meselelerde nerede duracağını idrak edemeyen sığ siyasetçiler!" dedi.

TÜRKİYE NAVTEX YAYIMLAMIŞTI

Türkiye, hafta başında 16-17 Ekim tarihlerinde geçerli olmak üzere Karadeniz üzerinde füze atışı yapacağı gerekçesiyle Havacılara Bilgi Notu (NOTAM) ve atış tatbikatı için de Navtex (denizcilik duyurusu) mesajı yayımlamıştı.

ABD İLE TÜRKİYE ARASINDA GERGİNLİK

Türkiye'nin Rusya'dan S-400 satın almasına karşı çıkan ABD, bu sisteminin NATO sistemleriyle uygun olmadığını gerekçe göstererek Ankara'yı uyarmıştı. Türkiye'nin S-400'lerden vazgeçmemesi üzerine ABD, Türkiye'yi savunma sistemi F-35 programından çıkarmıştı. ABD, Türkiye'yi S-400'leri kullanılmaya başlaması durumunda da yaptırımla tehdit etmişti. Senato'da kabul edilen yaptırım kararı, ABD Başkanı Donald Trump'ın imzasını bekliyor.