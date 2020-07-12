Sinirlerine hakim olamayan koca, eşini tüfekle öldürdü

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde, sinirlerine hakim olamayan koca, av tüfeği ile 2 çocuk annesi kadını öldürdü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

12.07.2020 18:55 | Son Güncelleme: 12.07.2020 19:47

Bursa'da sinirlerine hakim olamayan koca, eşini tüfekle öldürdü.

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Olay, saat 15.00 sıralarında Yenişehir ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mithat Y., eşi Sabriye ile bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışmaya başladı.

AV TÜFEĞİ İLE ÖLDÜRDÜ

Tartışmanın büyümesi üzerine sinirlerine hakim olamayan koca, av tüfeği ile 2 çocuk annesi kadını öldürdü. Çiftin 6 ay önce Gemlik'ten gelerek Burcun Mahallesine yerleştikleri öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.