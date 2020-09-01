Sınır kapılarını kapatan Macaristan, Süper Kupa finali için yabancılara giriş izni verecek

Macaristan 1 Eylül itibariyle sınır kapılarını yabancı vatandaşlara kapama kararı aldı. Bu gelişmenin üzerine 24 Eylül'de Budapeşte'de yapılacak Süper Kupa finalinin iptal edilip edilmeyeceği merak konusu olurken Macaristan Devlet Başkanı bu dedikodulara son noktayı koydu.

Budapeşte'de Puşkaş Arena'da düzenlenecek olan Bayern Münih-Sevilla final maçına 6500 kadar yabancı taraftarın gelmesi bekleniyordu. Konuyla ilgili konuşan Gulyas, finalin iptal edilmeyeceğini ve bir defaya mahsus olmak üzere yabancılara giriş izni verilebileceğini söyledi. Ancak gelen taraftarların mutlaka iki negatif test getirmeleri gerektiğini ve taraftarların doğrudan havalimanından stada nakledileceklerini, maç sonrasında da aynı yöntemle geri gönderileceklerini belirtti.

TESTLER DE 48 SAAT KURALI

Macar hükümeti testlerin ancak Macar kurumları tarafından yapılabileceğini de belirtiyor. Yani Macaristan'a girmek isteyen kişilerin geldikleri ülkede yaptırdıkları iki negatif teste sahip olmaları yeterli görülmeyecek. Bu testlerin 48 saat içinde ve yetkili bir Macar kurumunda gerçekleşmesi gerekiyor.